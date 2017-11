Blue Man Group - Botzen (06.11.2017) D'Blue Man Group hate 9 Optrëtter am Groussen Theater, mä wéi grouss ass den Opwand, fir alles ze installéieren an nees herno alles ze botzen?

D’Blue Man Group huet Lëtzebuerg begeeschtert. Zanter iwwer 25 Joer toure si duerch déi ganz Welt. Iwwer 35 Millioune Leit hu si faszinéiert an dat schonn an 20 verschiddene Länner. Den Opwand ass grouss an esou muss wäit am Viraus alles präzis geplangt sinn."Mir preparéieren alles schonn e puer Deeg am viraus. E groussen Teppech gëtt geluecht, mat Plastik ofgedeckt, well déi éischt dräi Reien eng immens Gefor lafen, knaschteg ze ginn", erkläert d'Jette Kaiser aus dem Atelier, deen d'Optrëtter organiséiert huet. A genee dëst war den Challenge, de Groussen Theater esou ze preparéieren, dass näischt knaschteg gëtt. Hir Shows si bekannt fir vill Faarwen a flësseger Form, esou dass alles huet missten op den Zentimeter opgepecht ginn."Déi 3 éischt Reie ginn aktiv mat an de Spektakel agebonnen", warnt de Michel Welter aus dem Atelier. Net nëmmen d'Spectateure sollen dréchen a sécher duerch d‘Show kommen, mä och déi blo Männer selwer dierfen net op der Bühn un d’Rutsche kommen."De Plastik op der Bühn ass mat 6 Liter Cola ugestrach ginn, fir dass d'Blue Men net rutschen a sécher op der Bühn sinn", seet d'Jette Kaiser.Een Dag am Viraus goungen d’Opriichtaarbechte lass. 5 Camionen hunn d’Material bruecht, eng 20 Persoune waren dunn e puer Stonne beschäftegt alles op d’Bühn ze bréngen an dohinner ze stellen, wou et och spéiderhin gebraucht gëtt. Fir den Organisateur, dee soss éischter normal Concerten organiséiert, war et dann och en Challenge.Och Botz-Aarbechte ware méi intensiv no dem Blue Man Group, wéi den Theater dat bis ewell gewinnt war. Sou gouf schonn, ier de Public no der Show eraus war, d’Bühn gekiert, e groussen Opwand fir d’ganz Botz-Equipe."Mir sinn zu 17 an der Show, all Mënch hëlleft herno d’Bühn ze botzen, de Buedem, d’Instrumenter, an da gëtt et eng lokal Botzequipe, 12 bis 15 ,16 Leit botzen do de Sall. Et ass eng grouss Equipe, déi dru schafft, fir dass alles fir déi nächst Show nees prett ass" erkläert d'Zoe Caldwell, General Manager bei BMG.Nëmme wann alles plangméisseg iwwert d’Bühn geet, klappt et och mam Opraumen, mä dëst misst mëttlerweil jo awer scho Routine bei der Blue Man Group sinn, well si hu schonn iwwer 25 Joer Bühnepräsenz am Entertainment.