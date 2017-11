Dir braucht just Ären Handy prett ze halen, matzeschreiwen, wann de Jemp Schuster diktéiert, an duerno Är Dictée op deze schécken (50 Cent/SMS).All Kéier gewënnt dee Séierste mat de mannste Feeler en RTL-Literatur-Package mat flott Publikatiounen aus dem Rayon vun der Luxemburgensia vun de leschte Méint a Joren. (Zäit: genee 10 Minutten no all Dictée.)

Verbesserungen

Blitzdictée (1)



Blitzdictée (2)



Ënnert der Autobunnsbréck, op der Streck fir an d’Éislek, louch en décke Kiewerlek um Réck. Deen Onglécklechen hat sech d’Genéck gebrach.

Blitzdictée (3)



Ech war onheemlech erliichtert, wéi ech gewuer gi sinn, datt dee geféierleche Plesiosaurus schonn dout war, wéi se n en ausgegruewen hunn.

Blitzdictée (4)



Wann d’Bräit no der Hochzäit de Schleier net méi wëllen undinn, da kënnen se nach ëmmer duerchsiichteg Rideauen (duerchsichteg Riddoen) aus hire Voilë (Voille) bitzen.

Wien (Ween) näischt mécht, deen näischt brécht. Wann s de bis alles gebrach hues, kanns de dech jo ameséieren, fir d’Schierbelen erëm zesummenzepechen.