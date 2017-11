© AFP

An "All the money in the world" gëtt de Kevin Spacey duerch de Christopher Plummer ersat. De Film sollt am Dezember an d'US-Kinoe kommen.



En Donneschdeg den Owend huet eng fréier News-Presentatrice dem Oscar-Gewënner reprochéiert d'lescht Joer hire Jong vun 18 Joer sexuell belästegt ze hunn.



© AFP



De Film ass scho komplett gedréit. All d'Zeenen an deenen de Kevin Spacey opdaucht, ginn elo nach emol mat deem anere Schauspiller gefilmt.