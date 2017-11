Den 1. Präis dëst Joer ass fir d'Anja Bartolomeo fir "Chamäleons". De Bernd Marcel Gonner gëtt fir "Volk der Freien" mam zweete Präis geéiert an déi drëtte Plaz ass fir "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen" vum Elise Schmit.



"Übertragungsneurosen" vum Claire Schmartz ka sech iwwert den 1. Präis an der Katagorie "Jeunes auteurs" tëscht 15 a 25 Joer freeën.





Concours littéraire / Reportage Roy Grotz



De Jury huet sech duerch d'Kuerzgeschichte vun dësen 3 Auteuren dëst Joer iwwerzeege gelooss.

Déi virop derzou gefouert hunn, datt den éischte Präis an der Kategorie vun den erwuessenen Auteuren dëst Joer un d'Anja Di Bartolomeo fir d'Manuskript Chamäleons geet. Wéi et dem Jury no heescht wier et e Recueil vu Geschichten, déi gutt openeen ofgestëmmt sinn a wou d'Sprooch immens präzis a pointéiert wier, sou datt Personnagen a Plot nach méi géifen an hirer Besonnechkeet erauskristalliséiert ginn. Et wiere räich Geschichten, wou vill dra wier, mee näischt ze vill mat originelle Wuertspiller, Metapheren an Uspillungen. Den éischte Präis domat wéi gesot fir Chamäleons vum Anja Di Bartolomeo, déi 2011 d'Erzielungen "Exit Schattenkopf" eraus ginn hat, dat deemools op der Leipziger Buchmesse presentéiert gi war.

An der selwechter Kategorie ass deen zweete Präis fir de Bernd Marcel Gonner fir de Recueil "Volk der Freien", wou d'Erzielstruktur als komplex, experimentell an onkonventionell beschriwwe gëtt. D'kryptesch Portraiten an den Opbau op méi Niveaue géife beim Liesen awer vill Konzentratioun verlaangen, sou de Jury ënnert der Presidentin Valerija Berdi.

Schonn d'läscht Joer hat de Bernd Marcel Gonner den éischte Präis an der Kannerliteratur kritt, fir "Pirat oder Seeräuber sterben nie".

Den drëtte Präis da geet un d'Elise Schmit fir "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen", wou detailléiert, intimistesch Beschreiwungen de schaarfen Observatiounssënn vun der Schrëftstellerin géifen ausdrécken. Klenge Bémol: leider wieren net all d'Geschichte vun där selwecht héijer Qualitéit, sou de Jury.

An en éischte Präis geet och u jonk Auteuren tëscht 15 a 25 Joer: deen ass dëst Joer fir d'Claire Schmartz an de Recueil "Übertragungsneurosen", wouranner ganz sensibel géifen zwëschemënschlech Relatiounen thematiséiert ginn. De Stil wier sober a knapp, wat dem Rhythmus géif gutt doen. D'Sujete wiere mat originellen Perceptiounen duergestallt, wat dem Wierk Spannung an e gudde Flow géif ginn.

Den nationale Literaturpräis gëtt de 6. Dezember am nationale Literaturzenter zu Miersch iwwerreecht. De Concours gëtt zanter 1978 vum Kulturministère organiséiert, mam Zil, déi literaresch Kreatioun am Grand-Duché ze fërderen.



Hei den offizielle Communiqué: