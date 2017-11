No 1995 an 2007 huet de Grand-Duché mat Esch d'Éier fir 3. Kéier d'europäesch Kulturhaaptstad ze sinn.

© Annick Goerens/RTL

Am Juli 2015 hat de Gemengesyndikat Pro Sud d'Iddi vun der Kandidatur lancéiert.Am September war eng Delegatioun vun Esch am Kulturministère, fir den Dossier do ofzeginn. Eng 300 Reunioune mat Gemengeresponsabelen, fräien Artisten, Associatiounen, an de Bierger aus der Regioun goufen dofir am Virfeld gemaach.Den Dossier ass duerno un d'Europäesch Kommissioun gaangen, déi elo um Freideg zu Lëtzebuerg zesummekomm ass, fir definitiv iwwert déi Escher Kandidatur ze decidéieren.Eng 50 Projete si geplangt, dorënner „Esch sans Alzette“, wou mat Digitale Moyen a Klang-Installatiounen d'Uelzecht, déi jo praktesch ganz verstoppt ass zu Esch, thematiséiert gëtt.

An eiser Emissioun Background am Gespréich Enn Oktober hat den neien Escher Buergermeeschter Georges Mischo ënnerstrach, dass déi Equipe, déi bis ewell um Dossier geschafft huet, dat och weider soll maachen.