E Freideg gouf am Mudam de Prix Edward Steichen verginn. D’Gewënnerin vum Award ass d'Esther Hovers. D'Residenz zu New York ass fir den Daniel Wagener.

A Präsenz vun der Ierfgroussherzogin Stéphanie, dem Staatssekretär Guy Arendt, dem Lëtzebuerger Pianist a Komponist Michel Reis a vu ville bekannte Gesiichter aus der Lëtzebuerger Kulturlandschaft gouf um Samschdeg Owend den „Edward Steichen Award 2017“ verginn.

Déi hollännesch Fotografin Esther Hovers ass d’Laureatin vum 7. „Edward Steichen Award“.

De Lëtzebuerger Artist Daniel Wagener gouf mam „Edward Steichen Luxembourg Resident in New York Award“ geéiert.

Deenen zwee Gewënner wénkt elo eng Kënschtlerresidenz vu 6, respektiv 4 Méint, an där Stad, wou den Edward Steichen iwwer Jore geschafft a gelieft huet: New York.



PDF: Portofolio vum Esther Hovers.



PDF: Portofolio vum Daniel Wagener.





De Präis soll jonk Kënschtler tëscht 25 a 35 Joer an hirer Kreatioun ënnerstëtzen an hinnen de Kontakt zu der internationaler Konschtzeen vereinfachen.

Gegrënnt gouf de Präis 2004 vun engem Grupp vu Frënn an Amateure vum verstuerwene Fotograf. D’Iddi, fir esou ee Präis an d’Liewen ze ruffen, koum dem Hubert Wurth, nodeems hien zu New York der Enkelin vum Edward Steichen begéint ass.

2011 koum eng nei Kategorie derbäi: Eng Residenz vu 6 Méint zu New York.

2005 krut d'Lëtzebuerger Kënschtlerin Su Mei Tsé den éischten Edward Steichen Award. 2007 war et de Fransous Etienne Boulanger, deen 2008 zu New York un engem Häerzfeeler verscheet ass. D'Bertille Bak krut den Edward Steichen Award 2009. D’Gewënnerin vum Award 2011 war d'Maria Loboda. Déi éischt NY-Residenz war fir d'Claudia Passeri. 2013 war den Award fir d’Sophie Jung an d’Residenz fir de Jeff Desom. De Gewënner vum Präis 2015 war de Max Pinckers an d’Residence zu New York fir de Jeff Weber.



