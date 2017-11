127 jonk Talenter aus Lëtzebuerg an dem Ausland hu sech e Sonndeg virun enger internationaler Jury beim Concours musical européen bewisen.

Wat 1982 mat just 29 jonke Museker ugefaangen huet, ass haut zu engem prestigiéise Concours ginn. Schüler aus de verschiddenste Conservatoiren a Musek-Schoule kënne sech hei beweisen.Fir déi Jonk also eng wichteg Etapp um Wee fir an déi professionell Welt vun der Musek.