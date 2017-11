© Screenshot Google Street View

Wéi et heescht, wier dës Fermeture d'Konsequenz vun engem schwieregen Ëmfeld fir d'Librairen am Allgemengen.Souwäit et méiglech ass, sollen déi betraffe Mataarbechter an anere Libo-Geschäfter zu Gréiwemaacher, Dikrech oder Wolz respektiv am Mammenhaus vu Saint-Paul zu Gaasperech eng nei Aarbechtsplaz kréien.