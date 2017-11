Den Atelier organiséiert de Concert vum franséische Rock-Pop-Sänger Calogero den 13. Oktober 2018 an der Rockhal.

RTL.lu gëtt Iech elo d'Geleeënheet, fir net nëmmen déi éischt Tickete fir de Concert ze gewannen, mä dobäi och ganz exklusiv "Golden Circle"-Plazen, mat separater Entrée fir an den ofgespaarte Beräich virun der Bühn.



Wat musst der dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Calogero" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!



D'Tickete ginn den Owend géint 18 Auer verpillt.

Eng weider Chance kritt der vun 8.20 Auer u bei de Kollege vun RTL Radio Lëtzebuerg



Den 13. Oktober vum nächste Joer kënnt de franséische Sänger Calogero an d'Rockhal. Zanter iwwer 30 Joer mécht den haut 46 Joer ale Fransous Musek, datt als éischt als Sänger vun der Band "Les Charts" an zanter 2000 och mat engem éischte Soloalbum.2012 gouf hien dann och Member vun der Band "Circus", ass awer och nach als Solo-Kënschtler ënnerwee. Ëmmer mat enger "rock pop"-Attitüd huet hien dann 2017 den Album "Liberté Chérie" erausbruecht, wou och verschidde Lidder am Programm vu Radio Lëtzebuerg lafen.