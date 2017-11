© RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait André Bauler



Filmmaterial, Tounopnamen, Fotoen, all dat si wichteg Zeie vun der nationaler an europäescher Vergaangenheet, an déi soll iwwer d'Grenzen ewech dokumentéiert an archivéiert ginn. Also och zu Lëtzebuerg, seet de Rapporter vum Gesetzesprojet, André Bauler. Fir den DP-Deputéierte sinn dat Dokumenter, déi d'Liewe vun eiser Gesellschaft an där vu fréier, fir d'Zukunft erhalen. Och RTL hätt do seng Roll ze spillen, sou den André Bauler.: Den Interêt geet hei vu wëssenschaftlechen, soziologeschen an historeschen Aspekter bis hinn zu pädagogeschen an edukativen Elementer, ouni awer de kulturellen an artistesche Wäert vun dësem Material ze verkennen. Als Beispiller kann een déi dausenden Emissiounen a Reportagë vun RTL nennen, déi grouss Sammlunge vu private Filmer an déi wou de Staat an Optrag ginn huet, an natierlech all d'Courts-Métragen, Documentairen a Kinosfilmer, där hir Quantitéit zanter der Schafung vum Fonds national de soutien à la création audiovisuelle enorm zougeholl hunn.

Zu Lëtzebuerg huet den CNA den Optrag, dat audiovisuellt Material ze conservéieren, mä dem Rapporter no huet och de Staat do eng kulturell Responsabilitéit, a misst fir déi néideg Fonge suergen.De Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt huet d'Chamber drun erënnert, dass 2018 dat europäescht Joer vum Kulturierwen ass. An deem Kontext géif et dat kloert Zil, zesummen, den europäeschen audiovisuelle Patrimoine ze erhalen, an natierlech d'Archive fir de Public opzemaachen. An deem europäeschen Archiv hätt dann och Lëtzebuerg seng fest Plaz.