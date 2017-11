Fir déi enorm Zomm vun ëmgerechent 381 Milliounen Euro gouf en Donneschdeg zu New York ee Bild vum Leonardo da Vinci versteet.

Et ass ee Weltrekord

No enger hëtzeger, knapp 20 Minutte laanger Stee, ass am Auktiounshaus den Hummer gefall. Christie's hat d'Wäert vum 45 mol 65 Zentimeter grousst Bild op 100 Milliounen Dollar geschat.



Domat ass d'Wierk "Salvator mundi", dat Jesus Christus weist an op d'Joer 1500 datéiert ass, elo dat deierst Bild vun allen Zäiten.



De Weltrekord vu bis elo hat ee Wierk vum Picasso mam Numm "Les Femmes d'Alger " gehalen, dat 2015 fir 179 Milliounen Dollar versteet gi war.





Wéi üblech bei esou Steeë bleift d'Identitéit vum Keefer dacks geheim. De Verkeefer ass awer de bekannte russesche Milliardär Dmitri Rybolowlew. Dem Oligarch, deen am Exil lieft, gehéiert de franséische Footballclub AS Monaco. Hien hat d'Wierk viru 4 Joer dem Schwäizer Konschthändler Yves Bouvier fir 127,5 Milliounen Dollar ofkaaft - hie selwer hat et kuerz virdru fir 80 Milliounen Dollar kaf.