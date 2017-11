"Nature as an Architect"

Seng Bauwierker falen an d’Kategorie Biomimétisme, also Wierker, déi d’Natur zeréckspigelen. Si sinn imposant, solle sech awer net iwwert d’Natur stellen, mä sech an hir erëmfannen. Esou beschreift de jordaneschen Architecte Ammar Khammash seng Aarbecht. A Jordanien huet sech den Architekt schonn ee Numm gemaach. De Moment ass hien hei zu Lëtzebuerg, well hien en Donneschdeg den Owend um 19 Auer am Auditorium vum Carré, de fréieren Carré rotondes, eng Presentatioun hält. D'„101 Arabian Nights“ vun der arabescher Associatioun fir kulturellen Austausch stinn ënnert dem Zeeche vun der Toleranz a Solidaritéit tëscht de verschiddensten Acteuren, erkläert d’Renée Aakrann.





Méi iwwert den Ammar Khammash héiert dir e Freideg de Mëtteg am Journal um 12.30 Auer. Da kucke mir nämlech zesummen mam Architekte op seng Wierker an dorobber, wéi hien Lëtzebuerg während senger éischter Visite emfonnt huet.