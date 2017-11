"Telmo", "Aname", ex aequo "I'm not a refugee" & "Le pays des 3 frontières" an den Haaptkategorien.

Um Donneschdeg Owend war zu Walfer d'Editioun 2017 vum Verband vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren. An 3 Kategorien huet de Jury ënnert 5 Titelen op der Shortlëscht dës Laureaten decidéiert:"Telmo" vum Roland MeyerEdition Op der Lay"Aname" vum Charel MederEdition Op der LayEx aequo"I'm not a refugee"Maison Moderne"Le pays des 3 frontières" vum Philippe StachowskiEdition Klopp"D'Linn Lynn" vum Luc Marteling an Tom SchartzKremart Edition

"Larven" vum Nora Wagener

Hydre Editoun

Deënnert alle Bicher, déi op der Shortlëscht waren, gouf iwwer rtl.lu ofgestëmmt an ass un "I'm not a refugee" aus der Maison ModerneDéi 6 Membere vum Jury waren : D'Schrëftstellerin Isabelle Spigarelli, den Direkter vum Lëtzebuerger Literaturarchiv Claude Conter, d'Designerin Julie Conrad, d'Bea Kneip vun RTL, d'Jeanne Tournau-Offermann vun der Musel-Sauer Mediathéik an, dat ass eng Neiheet, de Student Sacha Dahm, deen aktuell ënner anerem Theaterwëssenschaften un der Uni Lëtzebuerg studéiert.