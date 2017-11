Et steet elo zanter knapp 2 Woche fest: Esch gëtt 2022 europäesch Kulturhaaptstad. No 1995 an 2007 huet Lëtzebuerg also fir 3. Kéier den Titel.

Wou ass d'Organisatioun drun? Gëtt et scho konkret Projeten a wéi kënnt dat Ganzt dobausse bei den Escher un? D'Annick Goerens ass an d'Minettmetropol kucke gefuer.

Urban Art Projet "Chemin de l'imaginaire"



An d'Annick Goerens huet net just gekuckt, ma ass och kräfteg an d'Pedalle vum Escher City Vëlo getrëppelt, fir sech zesumme mam Fred Entringer vun der Kulturfabrik, de Projet "Chemin de l'imaginaire" unzekucken, deen eventuell an dëser Form 2022 wäert presentéiert ginn.





Esch2022: E Vëlo-Tour mam Fred Entringer



D'Iddi ass am Sënn vun der Mobilité douce e Parcours duerch Esch ze maachen, bei dem ee grouss „Urban Art“-Molereien a Freske vu ganz renomméierte Kënschtler aus der ganzer Welt kann entdecken.„Chemin de l'imaginaire“ huet am Fong schonn 2014 ugefaangen als Projet vun der Escher Kulturfabrik an huet zanterhier un Envergure gewonnen. Mëttlerweil maachen 20 Stied an der Groussregioun mat.Zu Esch eleng ginn et den Ament eng 20 Fresken, ënner anerem vum Okuda, an vum Dulk, déi an der internationaler Zeen ganz bekannt sinn, ma och vu Lëtzebuerger wéi dem Raphael Gindt oder dem Daniel Mc Lloyd.„Urban Art“, also iwwersat „Stad-Konscht“, fir d'Konscht de Leit méi no ze bréngen.Kultur un déi Léit bréngen, di sech soss manner dofir interesséieren a gläichzäiteg eng international Bedeitung schafen, dat ass och d'Erausfuerderung, mat deene sech och d'Organisateure vun Esch2022 déi nächst Jore beschäftegen. Stéchwuert: Participatioun.



Nach kee Begrëff bei de Leit

E ganz grousse Volet un deenen déi nächst Jore geschafft gëtt ass effektiv och mol d'Leit mat anzebannen an Esch2022 dobaussen als Begrëff ze verbreeden.



Wann een den Ament nämlech seng Touren duerch d'Uelzechtstrooss zu Esch dréint a mat de Leit schwätzt, héiert een eraus, dass vill Leit guer net sou genee wëssen, wat d'Kulturhaaptstad 2022 iwwerhaapt heescht.





Kennen d'Leit schonn "Esch22"?



Dat wär awer ganz normal, mengt de Coordinateur Andreas Wagner. Et géing een elo eréischt ufänken, ze kommunikéieren.

Budget, Thema Remix a weider Projeten

Esch2022: Erklärunge vum Coordinateur Andreas Wagner.



63 Milliounen Euro Budget si virgesinn. An nieft Esch maachen och nach d'Südgemengen a franséisch Grenzgemenge bei Esch2022 mat. Den Ament sti schonn eng Partie Projete fest, wéi zum Beispill „Esch sans Alzette“.An den nächste Jore kommen nach ganz vill Projeten derbäi. Bis dohi ginn et „open calls“, wou d'Leit sech mat abrénge kënnen. D'Thema vun Esch2022 ass iwwregens "Remix", well dat am Beschten d'Multikulturalitéit an d'Mixitéit vun Esch an dem Minett representéiert an den nämmlechten Ament och een europäeschen Atout ass.