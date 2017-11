© RTL Radio Lëtzebuerg / Christiane Kremer

Bei der offizieller Ouverture hunn de Staatssekretär Guy Arendt an den Educatiounsminister Claude Meisch iwwer d'Bedeitung vum Buch geschwat. D'Bicher setzen der Fantasie keng Grenzen an d'Lieskompetenz ass wichteg, fir sech perséinlech a professionell weider z'entwéckelen.Den Dräieck Schoul, kulturell Institutiounen an d'Famill kënnen zesummen déi positiv Entwécklung vu Jonke weiderbréngen. Do spillt d'Literatur eng wichteg Roll fir nohalteg Liesfërderung an enger ëmmer méi séierer digitaler Welt. An deem Kader bréngen d'Walfer Bicherdeeg e wichtegen Apport.

"An all Kand stécht e Kënschtler, d'Erausfuerderung ass, datt een dat och nach als Erwuessenen ass", sou huet den Educatiounsminister Claude Meisch a senger Ried de Pablo Picasso zitéiert.



Den Dagesoflaf vun de Kanner hautdesdaags bréngt dacks keng Plaz méi, fir nach Fräiraum fir Kreativitéit ze loossen, sou nach den Educatiounsminister. Dofir brauch et Projeten an Initiativen, déi déi Jonk motivéieren, fir kreativ ze ginn. Kreativitéit gëtt et iwwerall a muss et iwwerall ginn, natierlech gehéiert do och d'Literatur dozou. D'Liesen invitéiert fir ze denken, fir en oppene Geescht ze hunn, an dat bréngt och d'Gesellschaft weider.



"D'Aktioun Lëtzebuergesch" huet der Gemeng Walfer d'Plaquette 2017, mat den Nationaldichter Dicks-Lentz-Rodange, fir hiren Asaz fir d'Lëtzebuerger Sprooch iwwerreecht.



An 3 Halen kann een dëse Weekend duerch nei a gebrauchte Bicher bliederen, Auteuren an Editeure begéinen. Dozou gehéiert ganz vill Kannerliteratur. Am neie Centre CAW sinn déi 2 Deeg iwwer Liesungen.

Animatioun gëtt et am groussen Zelt. Do ass e Sonndeg de Moien och d'RTL- Dictée.



RTL-Dictée 2017 am Livestream