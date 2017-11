Op der aktueller Tour war de Malcom Young net méi dobäi. Hei eng Foto vun der Tour, wou een de jonke Brudder Angus Young gesäit. © AFP Archivbild

De laangjärege Leadgittarist war viru 3 Joer schwéier krank ginn an huet doropshin d'Band verlooss. Hie gouf vu sengem Neveu Stevie ersat.



Wéi et heescht, wier de Museker e Samschdeg friddlech am Krees vu senger Famill verscheet.



Knapp e Mount virdrun, den 23. Oktober, war et d'Nouvelle vum Dout vum eelste Brudder, dem George Young. Hie war 70 Joer.