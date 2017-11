An am Klackentuerm huet hien d'Klacke vun der Kierch genotzt, fir Musek fir d'Spectateuren ze maachen.

De Stolzebuerger Klackespiller (19.11.2017) Gëschter Owend war zu Stolzebuerg de schwäizer Percussionnist an Alpinist Pierrick Grobety opgetrueden. Dat fir Musek um Kierchtuerm mat de Klacken ze maachen.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen « ZréckWeider »

Den Optrëtt war net iergendwou, ma um Klackentuerm vun der Stolzebuerger Kierch. Do huet hie Musek mat de Klacke gemaach, dat viru ronn 100 Spectateuren. E groussen Nodeel ass awer dat just 4 Noute kënne gespillt ginn, dat Harmonie limitéiert ass, an dat de Gros vun de musikaleschen Nuancen duerch d’Loft verluer ginn, ma de Pierrick Grobety wëll mat senger Musek eppes erzielen.De Concert gouf am Kader vum Odo Sonoritas organiséiert, e Festival, deen nom hellege Odo, dem Schutzpatréiner vun der Stolzebuerger Kierch, benannt ass.