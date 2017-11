Op der Säit med.lod.lu heescht et an den Informatioune fir de Benotzer:Am medezinesche Beräich vum LOD weise mir, wéi am Lëtzebuergeschen "gesot gëtt", wann et ëm Bobboen, Krankheeten, Behandlungen a Fleeg geet.Dëse Beräich geet eis all eppes un. Dofir riicht en sech grad esou un d'Patiente wéi un all d'Acteuren aus dem Gesondheetssecteur an erlaabt béide Säiten, d'Sprooche vum LOD ze notzen, fir sech besser verständlech ze maachen.Gewise gi medezinesch Inhalter, déi vu Fachterminologie bis zur banaler Alldagssprooch reechen.Natierlech wier d'Lëscht nach net komplett an et sollt een och net zécken, op med@lod.lu all medezinesche Begrëff ze schécken, deen nach feelt. Gären och mat engem Beispillssaz.Och d'Schreifweis vu verschiddene Wierder schéngt nach net eendäiteg gekläert ze sinn, esou fënnt ee Sehn mat Erklärung, bei Seen steet dogéint, dat wier nach an der Maach.Dee ganzen Dictionnaire ass weider ënner www.lod.lu ze fannen.Am August hat d'Actioun Lëtzebuergesch iwwregens gefuerdert, datt am Beräich vun der Medezin méi Lëtzebuergesch geschwat misst ginn. Hei hire Pressecommuniqué vum 24. August 2017:Mir als «Actioun Lëtzebuergesch» setzen äis zënter eiser Grënnung am Joer 1971, also zënter méi wéi 45 Joer, dofir an, eiser Sprooch op eng verstänneg Fassong ze hëllefen an hir iwwerall do déi Rechter ze verschafen, déi si zegutt huet.Mir hu grousse Respekt virum auslännesche Fachpersonal am medezinesche Secteur a sinn äis de Limiten, wat de Gebrauch vum Lëtzebuergeschen ugeet, och bewosst.Mir sinn awer der Meenung, datt et méiglech misst sinn, d'Präsenz vum Lëtzebuergeschen am Gesondheetsberäich op de Schëlter, Formulairen a Websäiten ze verstäerken. Mir sinn net der Meenung, datt dëst op Käschte vun enger anerer Sprooch geschéie muss!An deem Kontext weise mir drop hin, datt et d'Actioun Lëtzebuergesch war, déi an de 70er an 80er Joren d'Initiativ geholl huet, fir iwwerhaapt emol an eise Spideeler Lëtzebuergesch Course fir d'Personal ze organiséieren.Eis Associatioun erkläert sech och weiderhi bereet, eng Hand mat unzepaken, an bei eventuellen Iwwersetzungen ze hëllefen.De Comité vun der «Actioun Lëtzebuergesch»