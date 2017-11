Nei Produiten aus der Baatsch vum Pont Adolphe (23.11.2017) 4 Joer laang war d’Bréck hannert der grousser Baatsch verstoppt. Elo sinn aus hir nei Produiten entstanen.

4 Joer laang war d’Bréck hannert der grousser Baatsch verstoppt. Wou de Marc Scheer, vun der asbl Cooperations, matkritt huet, datt een déi Baatsch recuperéiere kann, war zimlech séier kloer, datt ee kreative Projet dobäi entstoe kéint.Zesumme matt der Designerin Julie Conrad sinn d'Iddie fir d'Marque "Dono" entstanen. Déi éischt Kollektioun mam Numm "E Stéck vun der Bréck" besteet aus enger Posch, engem Rucksak an enger Luucht. Der Designerin, déi sech selwer och ganz vill fir Upcycling interesséiert, war et virun allem wichteg stabil, multifunktional a facetteräich Produiten ze creéieren.An engem protegéierten Atelier vu Cooperations, wou d’Leit matt engem Handicap schaffen, gëtt d'Baatsch verschafft an assuréiert esou och nei Aarbechtsméiglechkeeten.Mam Projet "Dono" soll virun allem nohalteg geschaf ginn, esou datt d'Stéck vun der Bréck eng éischt Kollektioun ass, mee wou sécherlech nach weider Projete wäerten entstoen, wou matt recuperéiertem Materialien ka geschafft ginn. Bis e Sonndeg ass de Pop-up Store am Casino an der Staat, wou een dann och an engem Atelier gesäit wéi d’Produiten entstinn.