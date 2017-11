Expo "Lucien Clergue, poète photographe" (24.11.2017) Vum 24. November bis den 11. Januar weist de Cercle Cité an der Stad d'Ausstellung "Lucien Clergue, poète photographe".

Dem Lucien Clergue seng Heemescht an déi mediterran Kultur hu säi kënschtlerescht Schafen zäitliewens beaflosst. Sou kreest zum Beispill e groussen Deel vu sengem Wierk ëm d'Thema vun der Camargue, déi de Fotograf gäre melancholesch an Zeen gesat huet.Eng besonnesch Virléift hat hie fir de weibleche Kierper, dee vun him wéi eng antik Skulptur interpretéiert gouf. An deem fir him perfekten Dagesliicht huet hien d'Formen an d'Konture vu senge Modeller mam Mëttelmier verschmëlzen gelooss. Seng Duechter erënnert sech gären un déi Momenter zeréck, an deenen dës Fotoen entstane sinn: Wann d'Luucht bis gutt war, da goung et lass, dann huet een net méi duerfe bougéieren ...Nieft den Nue befaasst sech en Deel vun der Ausstellung mat Fotografien aus der Serie "La Grande Récréation", fir déi de Lucien Clergue jonk Artisten an de Krichsruine vun Arles fotograféiert hat.Zudeem gëtt een an dëser Ausstellung gewuer, wéi de Picasso an den Edward Steichen dem Lucien Clergue säi Wierk inspiréiert hunn.