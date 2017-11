Wat gewosst ass

Lyon ass di zweetgréisst Stad vu Frankräich, ass d'Heemechtsstad vum Paul Bocuse, deem wuel bekanntste 3-Stäre-Kach vun der Welt. Den Zentrum vu Lyon läit op enger klenger Insel, tëscht de Flëss Rhône a Saône, an huet onmoosseg vill gutt kleng Restauranten, déi ganz léif « Bouchons lyonnais » genannt ginn. Zu Lyon leeft de Côtes du Rhône meescht nach zu soziale Präisser an d’Wäiglieser. An all Joer gëtt et do ewell eng weltbekannt « Fête des lumières » bei där e puer Owenter laang d’ganz Stad an e Freedefeier vu Beliichtungen a grandiose Video-Projektioune gezappt gëtt. Dëst Joer dauert si vum 7. bis 10. Dezember (www.fetesdeslumieres.lyon.fr). A wien duerch Lyon muss, fir op d’Côte d’Azur, oder soss an de franséische Süden, kennt di onendlech Stauen an a ronderëm d’Stad, laanscht déi een, Summer wéi Wanter, quasi net kënnt.

Wat manner gewosst ass

Nieft engem Filmfestival, dee vum Cineast Bertrand Tavernier an d’Liewe geruff ginn ass, an där Stad, wou vun de Bridder Lumière viru méi wéi honnert Joer d’Filmkonscht erfonnt gouf, ass och all 2 Joer eng flott Konschtbiennale, déi sech dëst Joer iwwer bal 4 Méint vum 20. September 2017 bis zum 7. Januar 2018 histreckt. Am Ënnerscheed zu Venedeg, wou an enger richteger Kompetitioun all Land probéiert, de gëllene Léiw heem ze schleefen, an di eng op jonk Talenter, di aner op eeler bewäert Talenter setzen, ass zu Lyon méi dat Experimentellt gefrot. E Comité sicht mat engem Gaascht-Kurator zu engem Thema Artisten eraus, déi dem Haaptsujet an hirem allgemenge Schaffen nostinn. Dës Editioun heescht « Mondes flottants », e Sujet, dee vun den enge beim Wuert geholl ginn ass (mat atmosphäreschen Aarbechten, déi de Visiteur quasi schwiewen dinn), dees di aner méi am iwwerdroene Sënn eis onsécher Zäiten uginn, an d’Problemer vun Transitiounen ënner alle Forme verschaffen. Virun allem d’Immigratioun. D’Kuratorin huet sech vu Lëtzebuerg en Artist erausgegraff, dee sech méi mat dëser zweeter Method beschäftegt.

Wat quasi guer net gewosst ass

Wann am nationale Konschtmilieu och gewosst ass, dass de Lëtzebuerger a Portugis Marco Godinho ons zu Lyon vertrëtt, sou muss ee schonn dohannen op di 2 Haaptplaze vun der Biennale goen, fir ze gesinn, dass de Marco omnipresent ass a wäitaus besser a méi exposéiert wéi di 57 aner international Artisten. Vun deenen di meescht zimlech experimentell schaffen. Dat ass wahrscheinlech de Merite vun der Directrice vum Metzer Centre Pompidou, der Emma Lavigne, déi de Marco Godinho scho fir Venedeg virgeschloen hat. Wéi dësen do net ugeholl gouf, huet si hien zu Lyon ënnerbruecht. An dat gläich e puermol.











Scho wann ee bei der Sucrière ukënnt, engem fréieren Zockerwierk dat haut als Ausstellungsuert déngt, wénke wäiss Fändelen engem entgéint, an deenen de Marco den europäesche Fändelen hir national Symbolik neutraliséiert huet. Si si wäiss, also austauschbar a weisen däitlech, dass d’Nationalitéiten haut hir ganz Individualitéit agebéisst hunn. An och eventuell, dass wéinst dem Mondialismus alles austauschbar ginn ass. Op de Bausse- wéi Banne-Mauere vun der Sucrière gëtt et ganz Wolleke vu klenge ronne Stempelen, op deenen de Slogan « Migrant forever » steet. Och hei ass de Marco sech erëm trei, ass dach seng Liiblingsthematik den Zweiwel u feste Wäerter. Hien deit hei och erëm un, dass alles verschwëmmt, wat national Identitéit ubelaangt, an dass mer all iergendwéi an engem Mier vun internationalen Originne schwammen déi sech konterbont vermëschen an di national Hierkonft oder Zougehéieregkeet ëmmer méi opléisen.





Awer och am MAC, dem Musée d’Art contemporain, dat zweet Gebai vun der Biennale, fënnt een e ganz schéint Wierk vum Marco. Fir dëst huet hien op verschiddene Plagen am Süden onbedréckt Bicher an d’Mier gezaapt. D’Waasser an d’Welle schreiwen hei hir eege Geschicht an di Bicher, an deenen och erëm alles verschwëmmt.

Domadder net genuch. De Marco Godinho fënnt een och an den 2 Butteker vum Festival erëm. Mat Pinsen a Broschen, déi de Sproch « Immigrant forever » droen, a mat Schalen, déi och vun him entworf goufen. Fiert ee mam Tram duerch Lyon, da gesäit een an dësen op virtuelle Schiermer eng Presentatioun vum Marco sengem Schaffen, a wie méi wësse wëll, fënnt och Interviewe vun him zu senger Aarbecht, andeems ee ganz einfach « Marco Godinho, Biennale a Lyon » op sengem Computer oder iPad googelt.





Fir dem Marco gëtt des Biennale zu Lyon sécherlech e wichtege Punkt a sengem CV. A fir de Lëtzebuerger Nation- Branding ass en och eng gutt Saach ... och wann dat hei am Land erëm eemol net esou richteg erkannt ginn ass ... op alle Fall emol bis elo.