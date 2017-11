Ceciliendag (26.11.2017) Haut war d'Fest vum Hellege Cecile Patréinesch vun de Choristen a Museker. Dat an enger Zäit wou et an de Kierchekoueren awer u Jonker feelt. Esou och zu Klierf

5 Choristen a Museker goufen an der Klierfer Kierch mat Medailen an Diplomer ausgezeechent. Leit, déi schonn tëscht 5 a 20 Joer am Sekter engagéiert sinn. Dat, an enger Zäit, wou et an de Kierchechéier awer u Jonker feelt. Dowéinst probéiert ee mat engem moderne Konzept nees Jonker ze motivéieren.Schonn an de Crèchen an an de Schoulen misste Jonker Musek méi no bruecht kréien. Ma och d’Musek an de Kierchen misst moderniséiert ginn, seet de Piusverband. Aktuell sinn eng 40 Memberen am Klierfer Kierchechouer. Den Duerchschnëttsalter läit bei 55 Joer. Deen Eelsten ass der 88, iwwerdeems dat Jéngst 15 Joer huet. D’Zesummenaarbecht tëscht Jonk an Al wier wichteg. Ma an Zukunft missten virun allem awer déi Jonk an de Virdergrond gestallt ginn. Vläicht konnt een dann och schonn Nowuess fir d’Zukunft begeeschteren.