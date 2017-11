Laura Schroeder zu L.A. (27.11.2017) Wéi ass dat, wann däi Film an der Oscar-Pre-Selektioun ass?

92 Filmer sinn dëst Joer an der Kategorie “Foreign Language Film” pre-selektionnéiert. Beschten auslännesche Film. Eng staark Konkurrenz. Lëtzebuerg kann all Joer ee Film an d’Course schécken. U “Barrage” huet d’Laura Schroeder 3 Joer geschafft, elo kritt si de Mérite. Am Film geet et ëm d‘Catherine. Virun 10 Joer huet si hiert Kand verlooss. Dat ass du bei der Groussmamm opgewuess. Am Film kënnt d’Catherine zeréck a wëll eng Bezéiung zu hirem Meedchen opbauen. D’Isabelle Huppert an d’Lolita Chammah sinn Duechter a Mamm, am Film, awer och am richtege LiewenDe Film gouf zu Lëtzebuerg gedréint. Verschidde Plazen kéinten engem duerfir bekannt virkommen. Natur an aussergewéinlech Landschafte sinn dem Laura Schroeder immens wichteg.Am Januar gëtt d’Laura gewuer, ob säi Film fir en Oscar nominéiert gëtt. Am Moment genéisst et einfach de Moment. An dat ass net just dat gutt Wieder a Kalifornien. Mee déi ganz, besonnesch Atmosphär an der Film-Metropol.