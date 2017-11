© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Eng zäitgenëssesch Konschtausstellung, wou eng 3000 Konschtwierker, ewéi Biller a Skulpturen, ausgestallt an ugebuede ginn. D'lescht Joer hätt ee grousse Succès bei de Verkeef gehat, heescht et vum Direkter vun der Ausstellung Serge Beninca. Eng 750 Konschtwierker wieren nämlech verkaaft ginn.



Dëst Joer rechent ee mat 20.000 Visiteuren an et erhofft ee sech eng 1.000 Konschtwierker während de 4 Deeg vun der Luxembourg Art Fair kënnen ze verkafen. D'Zil vun de Galeristen, déi deels e wäite Wee bis op Lëtzebuerg op sech huelen, ass et sech eng nei Clientèle opzebauen an an de leschte Joeren hätt een dann och ëmmer e ganz interessante Public gehat, sou de Serge Beninca.



Extrait Serge Beninca





Eng 87 Galerië wäerten dëst Joer hir Konschtwierker ausstellen, dorënner Saache vum Pablo Picasso an dem Salvadore Dalli. Wat Verkafspräisser betrëfft, läit een tëscht 3.000 an 100.000 Euro. D'Skulptur vum Milo Manara, zu éiere vum Brigitte Bardot, ass dëst Joer d'Exklusivitéit. Eng Skulptur déi een iwwregens fir 250.000 Euro ze kafe kritt.