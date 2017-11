Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn an 3 Kategorien ënnerdeelt: Literatur, Sachbuch a Kanner- a Jugendbuch.



Berécksiichtegt ginn awer just lëtzebuergesch Bicher!



Hei d'Ventë vum Mount November, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



L I T E R A T U R



1. Henri Losch: De Kregéiler - E Frënd vun der Natur erzeilt

Editions Guy Binsfeld



2. Jean Schoos: Schaarf Munitioun - Dem Fischbach säin 2. Fall

Editions Guy Binsfeld



3. Jackie Messerich: Tunnel of Love

Kremart Edition



4. Gintaré Parulyté: Fuck

Kremart Edition



5. Jean-Paul Maes: Wat geet mech de Bertemes iwwerhaapt un?

Kremart Edition



6. Guy Rewenig: Do wéinstens däi Sonnebrëll aus, wanns de mam Kapp duerch d’Mauer renns

Editions Guy Binsfeld



S A C H B U C H



1. Anne Fabbe: Anne’s kitchen - Home sweet home Mon Luxembourg

Editions Schortgen



2.Serge Braun: Flughafen-Aéroport-Airport-Luxembourg Findel 1937-2017

Editions Revue



3. Nico Schneider: Auf Spurensuche - 20 Jahre “Auf Spurensuche” um Regulus

Editions Revue



4. Nicole Welter: Easy - 54 Rezepte Schritt für Schritt erklärt

Editions Revue



5. Collectif: Eis fofzeger Joren Band 2 - Eng Gesellschaft am Wandel

RBS



6. Chantal Keller AVC - Man muss ein Kämpfer sein

Blëtz asbl





K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Thomas Schoos/Keong-A Song: WOOOW!!! LËTZEBUERG - D’Charlotte an de Monsieur Hibou op Entdeckungsrees

Editions Guy Binsfeld



2. Anselm Grün/Giuliano Ferri: D’Legend vum hellegen Niklos

Kremart Edition



3.Thomas Schoos/Keong-A Song: WOOOW!!! LËTZEBUERG - Charlotte et Monsieur Hibou partent à l’aventure

Editions Guy Binsfeld



4. Thomas Schoos/Keong-A Song: WOOOW!!! LËTZEBUERG - Charlotte und Monsieur Hibou auf Entdeckungsreise

Editions Guy Binsfeld



4. Marie-Isabelle Callier: De Schatz vu Lucilinburhuc

Editions Schortgen



5. Thomas Schoos/Keong-A Song WOOOW!!! LËTZEBUERG - Charlotte and Mister Owl’s great adventur

Editions Saint-Paul





