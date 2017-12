X

Direkt wann een erakënnt, gëtt ee bal erschloe vu Schanken - et ass wierklech beandrockend!Et kann een tëscht ganz groussen a méi klenge Skeletter erduerchgoen, a Vitrinnen dernieft ginn déi méi kleng Schanke gewisen.An et geet och nach en Etage erop, vu wou aus een dann e gudde Bléck vun uewen huet.D'Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée gehéiert zum Paräisser Musée national d'histoire naturelle, deen am Jardin des Plantes ze fannen ass. D'Galerie ass awer en eegent Gebai. Dee ganzen Ensembel ass flott ze entdecken!Ënnert den Exponaten ass zum Beispill och de beandrockende Skelett vun der Rhytine de Steller, enger "Mier-Kou", déi antëscht ausgestuerwen ass - 1741 entdeckt, huet de Mënsch grad emol 27 Joer gebraucht, fir déi ronn 2000 Exemplaren ze schluechten. 1768 war d'Rhytine de Steller Geschicht ... an déi kann een - ënnert villen aneren - zu Paräis nei entdecken.A wien no der Visitt nach Loscht op méi "Neies" huet, vis-à-vis vum Muséeskomplex ass de Restaurant de la Mosquée, wou een am Kader vun der Moschee ganz flott an engem Bannenhaff sëtze kann.