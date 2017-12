Pictures for life (01.12.2017) Am Kader vum internationalen Dag vu Mënsche mat enger Behënnerung, gëtt e Samschdeg zu Diddeleng ee ganz speziellt Evenement ronderëm d'Fotografie organiséiert.

Mat “Pictures for Life” huet den CNA zesummen mat der APEMH en Projet op d’Been gestallt, deen iwwert d'Fotografie de breede Public fir d'Thema Handicap sensibiliséieren soll. Hei geet et haaptsächlech ëm eng Stee, wou Biller fir ee gudden Zweck versteet ginn.E weideren Highlight vun dësem Event ass eng Fotosausstellung, déi 2 Projete weist, déi extra fir dës Geleeënheet ausgeschafft goufen. Op deene verschiddene Sitte vun der APEMH huet sech d’Fotografin Julia Vogelweith während 8 Wochen een Abléck an den Alldag vu Mënsche mat geeschtlecher Behënnerung verschaaft. D’Néckel Scholtus dogéint huet an engem Workshop d’Usagersen vun der APEMH mat der aler Technik vun der Camera Obscura bekannt gemaach.Nieft der Foto-Stee an der Ausstellung stinn awer um Samschde am Pomhouse zu Diddeleng nach eng ganz Rëtsch aner interessant Aktivitéiten um Programm.Um 12.00 Auer ginn d'Dieren op, wou da fir Iessen an Drénke gesuergt ass. Iwwerdeems ass och ee klenge Chrëschtmaart op d'Bee gestallt ginn. Dono geet et da weider mat Rieden an engem klenge Concert.Elo schonns steet fest, dass et “Pictures for Life” och an enger drëtter Editioun wäert ginn.