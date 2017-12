D'New York Times an d'Washington Post hate gemellt, den haut 74 Joer ale Stardirigent James Levine hätt e Jugendleche vun 1985 u jorelaang sexuell mëssbraucht. De Mëssbrauch hätt bis 1993 gedauert an d'Affer, dat haut 48 Joer huet, bal an de Suicide gedriwwen.D'Met seet sech - Zitat - "ganz verstéiert" vun den Nouvellen. Et géif een déi néideg Mesuren huelen, wa gekläert ass, ob d'Uschëllegunge stëmmen.