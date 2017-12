© Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Sou just ass Esch Kulturhaaptstad 2022 genannt ginn, rumouert et schonn an de Kulissen, schreift Tageblatt um Mëttwoch. Konkret geet et nämlech dorëms, datt d'Kontrakter vun deenen, déi d'Projete fir d'Kulturjoer ausgeschafft hunn, dat sinn d'Janina Strötgen an den Andreas Wagner, Enn Dezember auslafen. Ëm 6 Méint sollen déi verlängert ginn, net méi laang, et wéilt een nämlech méi genee iwwert d'Konzept Bescheed wëssen, soll den CSV-Buergermeeschter vun Esch Georges Mischo gemengt hunn.De Reproche tëscht den Zeilen, deen de Journaliste am Tageblatt de politeschen Acteure mécht: Elo, wou de Projet u Land gezu gouf, vu Leit, déi do vill Zäit an Aarbecht investéiert hunn, géife sech d'Politiker aschalten. An et géif hei och ëm dat goen, ëm wat et meeschtens an der Politik geet, ëm Muecht a Kontroll.Dës Weidere wieren déi zwee Concernéiert och net invitéiert ginn, wéi de Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt déi politesch Responsabel aus de Südgemengen invitéiert hat, fir hei iwwert d'Zukunft vun der ASBL ze schwätzen.Am Verwaltungsrot géif iwwregens doriwwer diskutéiert ginn, datt Esch 2022 just vun engem Haaptkoordinateur soll geleet ginn. Dat hätt de Guy Arendt dem Tageblatt en Dënschdeg confirméiert.