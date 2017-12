Reportage: Dirty Dancing kënnt am Januar an d'Rockhal! (06.12.2017) Et ass wuel ee vun de bekanntesten Danz-Filmer schlechthin: "Dirty Dancing". 1987 huet de Film Première gefeiert... ... a mëttlerweil kann een d’Baby an den Johnny souguer op de Bühnen uechter d’Welt bewonneren – vum 9. bis de 14. Januar och zu Lëtzebuerg. Mir hunn di zwee Haaptacteuren am Virfeld getraff a krute schonn e klengen Avant-Goût.

© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Baby an den Johnny waren dës Woch schonn zu Lëtzebuerg an der Rockhal. D'Rockhal ass awer esou zimlech dat eenzegt, wat d'Anna-Louise Weihrauch an de Máté Gyenei bis elo vu Lëtzebuerg matkritt hunn. Bei eis optriede wäerte si allerdéngs eréischt am Januar, dës Woch ware si si just fir eng Promo-Tour am Land.Di zwee Schauspiller schénge sech op alle Fall scho komplett an hire Rollen afonnt ze hunn a waarde just nach drop, dass d'Hal sech am Januar fëllt.