"Vittoria", wat souvill heescht wéi Victoire, huet den italienesche Minister fir Landwirtschaft an Erneierung, Maurizio Martina, op Twitter geschriwwen. An enger Petitioun haten zwou Millioune Leit déi italienesch Demande bei der Unesco ënnerstëtzt.



Deemno geet Traditioun wäit iwwert d'Pizzabaken eraus. Nieft dem Handwierk ginn och Lidder a Geschichten aus dem 16. Joerhonnert vu Generatioun zu Generatioun weiderginn, heescht et an der Argumentatioun.



Donieft goufen och den däitschen Uergel-Bau an d'Uergelmusek an d'Uncesco-Kulturierwen opgeholl. Am Ganze waren dëst Joer 23 Demande fir Traditiounen bei der Unesco erakomm, fir op d'Lëscht vum immateriellen Weltkulturierwen opgeholl ze ginn.