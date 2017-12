Jean-Paul Gaultier bei méi speziellen Chrëschtbeemercher (07.12.2017) Gëschter war an der Stad de Vernissage vun enger ganz besonnescher Ausstellung. „Les Sapins de Noël des Créateurs“, mat Kreatiounen vun nationalen an internationalen Designer, déi fir de gudden Zweck versteet solle ginn. En Event, dee fir vill Opmierksamkeet gesuergt huet. Ëmmerhin waren hei eng Partie illuster Gäscht erwaart ginn, dorënner keen aneren wéi de franséische Créateur Jean Paul Gaultier! A fir eis dobäi war d’Sandie Lahure.

De Jean Paul Gaultier ass eigentlech vun Ufank u bei der Aktioun Les Sapins de Noel des Créateurs dobäi, déi di franséisch Moudejournalistin a Produzentin Marie-Christine Marek virun 22 Joer no enger Televisiounemissioun mat Chrëschtbam-Creatiounen an d’Liewe geruff huet an déi zënterhier Krëschtbeemercher fir de gudden Zweck versteet. Zënter 5 Joer kënnt d’Aktioun just nach dem Kampf géint de Kriibs zegutt. Och elo hei zu Lëtzebuerg, wou den Erléis vun der Stee un d’Fondation Cancer geet.D’Ausstellung ass vun haut un bis de 14. Dezember ze besichtegen. De 15. Dezember da sollen d’Creatiounen am Kader vun engem Diner de charité am Cercle Cité versteet ginn. An do dierften dann net nach vill méi bekannte Createure vertruede sinn, mä doriwwer eraus och nach di eng oder aner Surprise op d’Leit waarden. De René Mathieu aus der Distillerie zu Bourglënster zum Beispill huet geplangt, dem Jean Paul Gaultier säi Parfum kulinaresch ëmzesetzen.