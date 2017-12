De Begrëff steet net fir déi schwiereg Regierungsformatioun bei eisen däitschen Noeren, mä wier ganz einfach sproochlech interessant. Den Numm vum Staat Jamaika hätt an Däitschland eng nei Bedeitung kritt, well d'Faarwe vum Fändel fir déi mëssgléckte schwaarz-giel-gréng Koalitioun steet.Mam Zousaz "Aus" géif ëmgangssproochlech op dat net erfollegräicht Enn vun de Sondéierungsgespréicher tëscht CDU, CSU, FDP an déi Gréng verwise ginn.Op der zweeter Plaz ass "Ehe für alle" an op Plaz 3 "#MeToo" gelant.All Joer wielen d'Sproochexperten déi Begrëffer, déi hirer Meenung no, an der Gesellschaft an an der Politik besonnesch relevant sinn.