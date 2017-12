Frankräich erënnert dëse Samschdeg zu Paräis un den Johnny Hallyday. Et ass en "hommage populaire".Um 12 Auer ass e groussen Trauercortège d'Champs-Elysées erof. Vill Politiker a Showprominenz ginn erwaart an natierlech vill Fans Um 13 Auer ass eng Mass an der Madeleine, wou och de President Macron wäert schwätzen.Dat richtegt Begriefnis ass eréischt e Méindeg op Saint-Barthélemy op den Antillen.Den Johnny Hallyday ass de leschte Mëttwoch am Alter vu 74 Joer un de Suitte vu Longekriibs gestuerwen.