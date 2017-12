Theater "Rumpelstilzchen" (09.12.2017) Eng Adaptatioun vum bekannte Mäerchen am Groussen Theater

Hir Adaptatioun weist en zäitgenëssesche Genre vu Mäerchen an deem sech villes tëscht zwou verschiddene Welten ofspillt, déi haut esou kënne sinn. D'Figur vum Rumpelstilzchen ass net déi traditionell vum klenge Gnom, mä en Erwuessenen, deen zu den Aussesäiter vun der Gesellschaft zielt.An den Haaptrolle spillen de Marco Lorenzini als Rumpelstilzchen, d'Elisabet Johannisdottir als Kinnigin an de Pit Simon als Kinnek.D'Produktioun ass vum 15. bis den 17. Dezember am Groussen Theater ze gesinn a geet nächst Joer nach op Tournee an den Escher Theater an an de CAPE op Ettelbréck.Fir Kanner vun 10 Joer un.