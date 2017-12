E Sonndeg kann ee sech dëst Stéck am Kulturhaus zu Nidderanven ukucken.

Zesumme mat der Nationalbibliothéik huet de Museker Georges Urwald Bicher entworf, déi de Musekscours méi interessant solle gestalten. Mam historesche Litty als Haaptfigur ass elo doraus en interaktive Concert fir Kanner entstanen, wou si op eng spilleresch Manéier d’Lëtzebuerger Kultur besser kenneléieren. Patricia Baum huet sech dat net entgoe gelooss.De Pierre-Toussaint Stefani war e Lëtzebuergescher Entertainer mat franséischen Originnen, deen ënner dem Kënschtlernumm Litty opgetrueden ass. Dësen eenzegaartege Personnage aus der Lëtzebuerger Kultur ass d’Maskottchen an „de Litty“-Bicher.Matt „Dem Litty ass et kaal“ ass e Wanterspektakel entstanen, wou déi Kleng aktiv kënnen drun deelhuelen. Et ass eng Entdeckungsrees duerch d'Lëtzebuerger Museklandschaft, wou d'Kanner sech spilleresch un d'Kultur eruntaaschte kënnen.