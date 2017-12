X

Se geet en Donneschdeg fir de Publikum op an e Méindeg krut d'Press se gewisen. Rieds geet iwwer d'Ausstellung iwwer Lëtzebuerg am däitschen Zollveräin, an de Joren 1842 bis 1918. En Thema an eng Zäit, iwwer déi déi Mannste vun eis vill wëssen.

Expo iwwer den Zollveräin: Rep. Nico Graf



Ween zu Hamburg an den däitschen Zollmusée am Freihafen geet, dee gesäit do op emol e Lëtzebuerger Douanier stoen. An domat ass ee flang dran an dësem Sujet, well et kritt een dann explizéiert, Lëtzebuerg wier am däitschen Zollveräin gewiescht, also douanesméisseg hätt d'Land 76 Joer laang zu Däitschland gehéiert, wat et am Joer 1842 esou jo nach guer net gouf.



Virun 175 Joer also ass Lëtzebuerg an den Zollveräin agetrueden an d'nächst Joer virun 100 Joer war dat eriwwer, en duebelen Anniversaire, deen eise Staats-Archiv mat enger Expo feiert. A wat do net alles ze gesinn ass: Kaarten, Schrëftstécker, Karikaturen, Fotoen, Billjeeën, Facturen, Zeitungsartikelen, Kontrakter, also alles Saachen, déi zum groussen Deel aus de Fonge vum Staatsarchiv sinn.



Donieft ginn et dann awer och nach Saache fir d'Aen ze gesinn: e Salzdëppchen, eng Granat, eng Fligerbomm, e Granatsplitter, en Douanier, dee Schmuggler oplauert, Stempelen, Krommen, Aueren etc etc. An et léiert een extrem vill iwwer déi Zäit. De Spezialist Charles Barthel explizéiert, datt d'Vollek deemools vum Willem I. net gefrot gi war, ob et an den Zollveräin wéilt, et gouf einfach gemaach, géint d'Meenung vun de Leit.

Vum Ufank vum Zollveräin u war e gewëssent "Anti-Preisentum" präsent. Am Krich huet dunn dat "Anti-Däitschtum" säi virleefegen Héichpunkt an der Lëtzebuerger Geschicht fonnt, sou de Spezialist.

Déi arrogant preisesch Beamten, déi op emol am Land waren, déi hunn hiert derzou bäigedroen, datt d'Leit zwar géingt den Zollveräin waren, ma awer déck dovunner profitéiert hunn. Et dierft keen Zweiwel dru bestoen, datt et de Leit e gutt Stéck besser gaangen ass wéi an der Mëtt vum 19. Joerhonnert. Zu deem Moment war Lëtzebuerg nach en aarmen an aarmséilegen Agrarstaat an um Enn vum 19. Joerhonnert awer du schonn industrialiséiert. Du war Lëtzebuerg e Staat, dee seng Leit net an d'Ausland geschéckt huet, fir ze schaffen, mä net méi genuch Leit am Land hat, fir all d'Aarbechtsplazen ze besetzen, weess de Charles Barthel.

Lëtzebuerg an den Zollveräin, dat ass e Sujet mat Musek dran. A mat ville, ville Geschichten, déi vun de Schmuggler, déi vum Mercier-Schampes, déi vun de Bauereween mat der bürokrateschst reguléierter Breet vun de Rieder, déi vun de ville klengen Eisebunnen, déi vum Schnaps a vum Salz.



Wien déi Expo wëll kucke goen, deem ka just gerode ginn, fir d'Visite guidée ze maachen.



PRAKTESCH INFOEN



Link op de Site vun den Archives nationales de Luxembourg.



Le 175e anniversaire de l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Zollverein allemand en 1842 constitue pour les Archives nationales de Luxembourg l'occasion de déballer une partie de leurs fonds, surtout économiques. Le double but de l'exposition « Halt! Douane » est d'attirer l'attention des chercheurs sur la documentation très riche et fort variée qui couvre une matière relativement peu étudiée jusqu'ici, et de sensibiliser le grand public à une question somme toute très actuelle, notamment dans le contexte d'une communauté européenne aujourd'hui remise en question non seulement par les adeptes du Brexit, à savoir: Qu'est-ce qu'une union douanière, et quels sont ses atouts, voire ses inconvénients?

Découvrez du 14 décembre 2017 au 25 mai 2018 environ deux cents documents d'archives et objets qui illustrent trois quarts de siècle de l'histoire économique, politique et sociale du Luxembourg mis en lumière de manière inédite grâce à une nouvelle conception d'exposition réalisée par les Archives nationales.

Le vernissage de l'exposition, proposée en langue française et allemande, aura lieu le 13 décembre 2017 à 18 heures aux Archives nationales (Plateau du Saint-Esprit, Luxembourg).

Des visites guidées gratuites peuvent être organisées sur demande via l'adresse e-mail relations.publiques@an.etat.lu.

Un colloque international, qui aura lieu les 19 et 20 avril 2018 au Musée Dräi Eechelen, s'attachera à approfondir les multiples facettes de la problématique esquissée par l'exposition.