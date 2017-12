Esch 2022 an der Kris? (12.12.2017) E Mount no der Decisioun, dat de Süden vum Land 2022 Europäesch Kulturhaaptstad gëtt, rumouert et. Et feelt de Gemengen u wichtegen Informatiounen.

Dat hunn dës en Dënschdeg op enger Pressekonferenz kloer gestallt.



Wéi et vum Escher Buergermeeschter Georges Mischo geheescht huet, wier keen entlooss ginn, an et géif och net iwwert ee Successeur fir déi aktuell Coordinateure geschwat ginn. Et wéilt ee kee politescht Spillchen.



Ma den Haaptgrond, firwat d’Kontrakter vun der Janina Strötgen an dem Andreas Wagner nëmmen ëm 6 Méint verlängert goufen, léich dorunner, datt déi nei Gemengeréit net genuch iwwert de Projet informéiert wieren, och wat dee finanzielle Volet betrëfft.



Den 8. Oktober wiere vill Posten an de Gemengen nei besat ginn, deemno misst een deenen d’Chance ginn, an de Projet eranzewuessen, sou nach den neien Escher Buergermeeschter. Mam Konzept, wat ausgeschafft gi wier, hätt een u sech kee Problem, huet et um Dënschdeg nach op der Pressekonferenz geheescht.



Am Laf vun den nächste Méint sollen déi zwee Coordinateuren elo déi betraffe Südgemengen am Detail driwwer informéieren, wat op si duerkënnt.

Ëmmerhi géif e Budget vu 70 Milliounen Euro um Spill stoen.