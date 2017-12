Troc'n'Brol: Vill Konschtwierker goufen nees getosch (16.12.2017) De 15. a 16. Dezember haten d'Rotonden op déi 8. Editioun vum Troc'n'Brol agelueden.

Hei hunn Amateuren, ma och renomméiert Kënschtler aus deene verschiddensten Medien, Wierker, déi bis dato villäicht nach net an eng Ausstellung gepasst hunn, presentéiert.



Wee nach op der Sich war, no engem méi rare Chrëschtdags-Cadeau a vläit e méi limitéierte Budget huet, fir dee war den Troc'N'Brol genee dat Richtegt. E Freideg an e Samschdeg, haten d'Rotonden zu Bouneweg op déi 8. Editioun vun dësem Tauschmaart invitéiert, wou ee Konschtwierker krut, awer net mat Sue bezuele konnt.



Um Prinzip an un de Regele vun dësem kënschtlereschen Tauschmaart huet sech an 8 Joer näischt geännert. Amateuren, wéi och renomméiert Kënschtler aus deene verschiddenste Medie hunn dem Public hei deels nach onbekannte Wierker vu sech presentéiert an dat géint en Tosch mat engem Objet oder engem besonnesche Service.



Dëst Joer huet den Troc’n’Brol ganze 36 Kënschtler déi ideal Geleeënheet gebueden, fir ënner lëschtege Konditiounen an op eng ganz onkonventionell Manéier hir Wierker un de Visiteur ze bréngen.



Huet dem Visiteur e Wierk besonnesch gutt gefall, huet ee missen eng detailléiert a kreativ Offer maachen. Um Enn gouf dann déi beschte vum Kënschtler erausgesicht.





Sur le fond, le Troc’N’Brol, huitième du nom, garde le même principe et les mêmes règles : des artistes reconnus qui exhibent et proposent au troc des oeuvres méconnues ou des fonds de tiroirs à un public en liesse.

Dans la forme, il se déroulera sur deux jours, nouveauté que nous avons testée avec succès en 2016.

Le vendredi 15 décembre, à partir de 18:00 dans la Rotonde 1 : découverte des oeuvres à troquer dans une ambiance festive ou le public peut commencer à faire des offres, et ce jusque tard dans la soirée.

Le samedi 16 décembre, les propositions du public s’enchaînent jusqu’à 20:00.

Vers 20:00, les créatifs effectuent leurs choix, les propositions retenues sont annoncées et indiquées sur les oeuvres