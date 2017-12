© Music:LX

2017 war e Rekordjoer fir d'Lëtzebuerger Musekszeen. 40 Albumme sinn um internationale Marché erauskomm. An der Rockhal goufen um Donneschdeg déi Lëtzebuerger Museker geéiert, déi dëst Joer an hirem Genre, déi meeschte Concerten am Ausland gespillt hunn. An dat a verschiddene Kategorien: Rock/Pop, Jazz a klassesch Musek.



Dëst Joer goung de Präis ënnert anerem un den Ensemble United Instruments of Lucilin, déi op zäitgenëssesch Musek fokusséiert sinn. Si hunn am Ganze vu 50 Concerten, der 25 am Ausland gespillt.



Den Direkter Guy Frisch: Et sinn 18 Joer, datt mir schonn ënnerwee sinn. Et ass eis natierlech bewosst, datt zäitgenëssesch Musek eppes ass, wat net honnertdausende vu Läit uschwätzt, mä dat ännert villäicht och an Zukunft an dat hei kann hëllefen. Dat heescht et ass flott, datt et esou e Präis gëtt an et ass och flott, datt Music:LX sech esou asetzt.





Extrait Guy Frisch



Och Dreamcatcher ware vill ënnerwee an hunn hiren aktuellen Album mam däitsche Label „Jazzhaus“ erausbruecht.Dock in absolute konnte sech an der Kategorie Jazz behaapten.Zënter 6 Joer këmmert sech d’asbl Music:LX ëm d’Promotioun vu Lëtzebuerger Museker am Ausland. Den Ament gi 65 professionell Lëtzebuerger Museker vun der asbl ënnerstëtzt, déi dëst Joer alles an allem ronn 1.100 Concerten am Ausland gespillt hunn.