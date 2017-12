Kultur: Am meeschte gelies

Vum 14. Dezember u verkeeft d'BCL déi nei Sammlermënze fir d'Joer 2017.



An der Kollektioun sinn ënnert anerem commemorativ Mënze vum Pont Adolphe a vum Grand-Duc Guillaume III, deem seng Gebuert dëst Joer säin 200. Joresdag huet. Och de Coffret "Belle Épreuve" ass nei am Sortiment.



Méi gitt der am Communiqué de Presse vun der BCL gewuer:



