D'Buergermeeschtere vun Esch, Diddeleng an Déifferdeng haten der Asbl en Dënschdeg dës Propos gemaach. Fir Rou an dee ganzen Dossier ze kréien, misst méi kommunizéiert ginn a virun allem misst een d'Gemenge méi an d'Aarbecht mat abannen.



E Samschdeg de Moien war eng Reunioun mat engem vun de Coordinateuren, den Andreas Wagner huet och am Numm vu senger Kollegin Janina Strötgen d'Missioun ugeholl, déi 11 Gemenge genee iwwert den Dossier an d'Bild ze setzen. D'Asbl mécht dann och hir Dieren op fir méi Memberen, virun allem aus Gemengen a Kulturministère. All Säit wier bereet, a vollem Vertraue weider ze schaffen.