© Dargaud

Hir Biller woren ëmmer vun enger gewësser Eleganz dominéiert, och wa si mol déi méi däischter Säite vun der Gesellschaft gezeechent huet. Dat koum net vun ongeféier, si huet Konscht studéiert a sech am Moud zeechnen spezialiséiert. An déi Eleganz huet si och ëmmer gelieft, grad ewéi hir Biller wor och d'Kënschtlerin selwer d'Eleganz a Persoun.



Virun allem hir Zesummenaarbecht mam Pierre Christin huet vill Lieser markéiert, och wa si scho mat hirem alleréischten Album "Casque d'Or" direkt zwee Präisser um Festival vun Angoulême gewonnen huet. Mat him zesummen huet si och d'Serie "Agence Hardy" realiséiert, an där eng elegant Fra een Detektivbüro geleet huet, a mat hiren Enquêten dacks hannert d'Kulisse vun der besserer Gesellschaft konnt luussen. Hir Passioun fir d'Moud huet si mam formidabelen Album "Jeune fille en Dior" zum Ausdrock bruecht, deen d'lescht Joer mat vill Succès an enger englescher Iwwersetzung an den USA erauskomm ass. Nach dëst Joer huet d'Annie Goetzinger eng Biographie iwwert d'Auteurin Colette am Bande-Dessinées Format realiséiert.



Si wor och schonn um BD Festival zu Konter dobäi, wou si ënnert anerem och drop verwisen huet, datt hir Famill och Wuerzelen zu Lëtzebuerg hat, och wa si schonn ëmmer zu Paräis gelieft huet. Hir Personnagen hunn um Pabeier gelieft, an den Detailer an de Biller konnt ee sech verléieren, an hir Faarwen woren hir Ënnerschrëft. An engem interessanten Documentaire iwwert d'Kënschtlerin an hiren Album "Jeune fille en Dior" gëtt ee vill iwwert hir Approche zur BD gewuer:



Hiren iwwerraschenden Doud hannerléisst ee grousst Lach.