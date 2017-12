Vicky Krieps - wéi eng Erwaardunge se huet (2011)



Seng jonk Partnerin Vicky Krieps ass also an engem Film ze gesinn, dee vill beuecht wäert ginn.Dat kéint e Schrëtt op Hollywood gewiescht sinn. De Wee vum Vicky Krieps ass wierklech remarquabel a beweist, datt si e ganz gutt Gespier huet fir déi Rollen, déi se unhëlt a spillt. Dobäi huet se sech ni vu vir era festgeluecht op e Wee, dat huet se vrun e puer Joer als Freides Invité bei eis scho festgehalen.

Vicky Krieps iwwer hir verschidden Aarbechten (2013)



Datt se Schauspillerin wollt ginn, wosst d'Vicky Krieps scho fréi. Si ass eben eng jonk Fra, déi weess wat se wëllt an déi och kee Blat vrun de Mond hëlt, wann eppes muss gesot ginn. Wéi se hire Premières-Diplom kritt huet, hat se deemools zimlech kloer zum Ausdrock bruecht, datt se zwar elo en Diplom hätt awer net wierklech d'Impressioun eppes ze wëssen a geléiert ze hu fir d'Liewen. Si kënnt aus enger Famill, an där d'Kultur ëmmer eng Roll gespillt huet: de Bopa war de fréiere Politiker an ë.a. och Kulturminister Robert Krieps. Och hir Elteren a Geschwëster hu mam Kultur- a Konschtbetrib ze dinn.D'Vicky Krieps ass no hirer Première op Zürich Schauspillerei studéiere gaangen. Nieft Theater huet si och ganz séier fir de Film an d'Televisioun geschafft a si ass och dono op Berlin geplënnert, wou se mat hirer Famill lieft. Hire Beruff ass eng richteg Passioun hat se 2013 an der Artbox op der Tëlee verroden.

Vicky Krieps - Dréiaarbechten mam Cate Blanchett (2011)



Hire Choix vu Filmer ass schonn intressant. An Däitschland huet se ënner anerem a Filmer gespillt wéi "Wer wenn nicht wir", "Colonia Dignidad" "Der junge Karl Marx" oder "Die Vermessung der Welt". An international war se am Film "Anonymous" vum Roland Emmerich, "A most wanted Man" oder och "Hannah" derbäi. An deem Film huet se ënner anerem mam Kate Blanchett gespillt. D'Dréiaarbechten haten d'Vicky Krieps dobäi markéiert.

Berlinale: Portrait Vicky Krieps (21.02.2011) Berlinale: Portrait Vicky Krieps

Am Film "Phantom Thread" zesumme mam Daniel Day Lewis an ënnert der Regie vum Paul Thomas Anderson geet ëm de Fashion Designer Reynolds Woodcock a seng Schwëster Cyril, déi no de Schrecken vum Zweete Weltkrich an den 1950er Joren zu London nees dem mondäne Liewe Glanz an Houfert wëlle ginn. Si entwerfen a schneideren deemno Moud fir d'besser Gesellschaft a fir d'Kinnekshaus. Den Reynolds, en iwwerzeegte Jonggesell léiert dat jonkt Alma kennen, dat seng Muse an ee vu senge Modeller gëtt. Dorausser entsteet eng Passioun, déi de Reynolds regelrecht op d'Kopp geheit.De Film "Phantom Thread" mam Daniel Day-Lewis an dem Vicky Krieps dierft am Februar och an Europa ulafen.