Dat wéint Problemer mat de Stëmmbänner. D'Shakira huet missen hir Europa-Tournée komplett ofsoen.Elo ass et d'Nouvelle vum neien Datum: Den 19. Juni 2018 an der Rockhal.D'Shakira huet ënnert anerem 12 Grammye gewonnen an iwwer 60 Milliounen Albume verkaf.Et ass den éischten Optrëtt vun der kolumbianescher Sängerin hei am Land an eng gutt Geleeënheet, den aktuellen Album "El Dorado" virgestallt ze kréien, deen a 37 Länner op d'Plaz 1 vun den iTunes-Charts war. Bis elo gouf den Album 5 Mol mat Platinn ausgezeechent. D'Singel "Chantaje" ass de fënneft séierste Video, deen iwwer 1 Milliard Klicken am Internet kritt huet.