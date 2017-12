E Méindeg um 17 Auer bitt den Escher Theater en interessante Programm mat Klassik, World, Pop an Jazz. An hei ginn et gratis Ticketen!

Den Escher Theater invitéiert op en Neijoersconcert an dat op Neijoerschdag selwer. E Méindeg um 17 Auer spillt do den Antonio Vivaldi Orchester aus der Lombardei ënner der Direktioun vum Gast Waltzing en interessante Programm mat Klassik, World, Pop an Jazz...



Special Guest sinn ë.a. déi japanesch Sängerin Shiho an de Lëtzebuerger Grupp "De Lab“.



RTL.lu gëtt Iech nämlech d'Geleeënheet, fir gratis mat derbäi ze sinn. Wat musst der dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Escher Theater" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck ... a schéi Feierdeeg!



D'Tickete ginn den 30. Dezember verspillt.



Falls Dir de Neijoersconcert am Escher Theater (1. Januar) live erliewe wëllt, kënnt Dir elo matspillen a mat e bëssi Chance 3x2 Tickete gewannen...

