© AFP (Archiv)

France 2 huet d'Diffusioun vun engem kontroverséierte Film iwwert d'Attentat op de Bataclan den 13. November 2015 no hanne verréckelt. De Produzent kritt reprochéiert, net mat allen Associatioune vun den Affer geschwat ze hunn.



D'Dréiaarbechten fir "Ce soir-là" hu bis Enn des Mounts gedauert. France 2 no gëtt et nach keen Datum, wéini d'Fiktioun, wou am Zentrum eng Libesgeschicht steet, déi déi Nuecht entstanen ass, gewise soll ginn.



D'Fra vun engem Mann, dee säi Liewen am Bataclan gelooss hat, hat virun engem Mount eng Petitioun géint de Film lancéiert a méi wéi 36.000 Ënnerschrëften zesumme kritt. De Projet géif si blesséieren a schockéieren. D'Fra sot sech skandaliséiert, datt sou kuerz no den trageschen Evenementer e Film fir d'Tëlee sollt realiséiert ginn.



130 Persounen haten hiert d'Liewen an der Attentatsserie zu Paräis gelooss. Honnerte ware blesséiert ginn.