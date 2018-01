© Pol Arlé / RTL

De Charles Muller, deen zanter 2004 d'Geschécker vum ronn 500 Sëtz groussen Theater steiert, hat scho leschte Summer bei der Presentatioun vun der neier Saison wësse gedoen, dass et säi lescht Joer als Direkter wäert sinn.

Et ass déi éischte Kéier, dass eng Fra dee Posten iwwerhëlt, nodeems elo 4 Hären d'Responsabilitéit haten. Si iwwerhëlt den 1. Mäerz de Posten als Directrice, wëll awer och nach weider als Regisseurin schaffen, dat allerdéngs net méi sou dacks. Rieds ass vun eng Kéier am Joer eventuell.



