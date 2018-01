© afp

Mat "The Last Jedi" huet Disney mam rezenteste Film aus der epescher Sci-Fi Saga "Star Wars" nëmmen 3 Wochen no sengem Start schonns weltwäit knapps eng Milliard Euro ageholl. Dëst huet de Film an Nordamerika zum lukratiivste Film vum Joer gemaach. Mat "The Beauty and the Beast" steet och op der zweeter Plaz an dëser Lëscht en Disney-Film.



Disney huet um Dënschdeg matgedeelt, datt d'Firma dëst Joer ronn 5.5 Milliarden Dollar weltwäit ageholl huet an domat dat zweetbescht Joer a senger Geschicht hat.

Während "Beauty and the Beast" weltwäit Nummer 1 war, hunn aner Filmer wéi "The Last Jedi", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Thor: Ragnarok" a "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" e gudde Krack zum Box-Office Erfolleg vun Disney bäigedroen.