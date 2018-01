De Sonndeg, 7. Januar feiert "De Momo" seng grouss Première net am Zirkus, mä am CAPE zu Ettelbréck. Ëm 11 Auer hieft sech den Theater-Riddo.

Momo: Kannerspektakel mat zäitgenëssescher Musek (05.01.2018) Am Stéck Momo, dat dëse Weekend am Capé zu Ettelbréck gewise gëtt, spillt de Jules Werner d'Haaptroll. Et geet hei net ëm dem Michael Ende säi Momo, mä ëm e Stéck geschriwwe vum zäitgenëssesche Kompositeur Pascal Dusapins, wou Musek, Schauspillerei a visuell Konscht mateneen vermëscht ginn. D'Jenny Fischbach war bei de Prouwe mat dabäi.

Et ass déi éischte Kéier zënter Laangem, datt de Jules Werner an engem Kanner Spektakel matspillt. Hien erzielt hei d'Geschicht vum Momo, engem klenge Jong, deen an engem Zirkus lieft an dee soll Clown ginn, sou wéi säi Grousspapp sech dat wënscht. Hien huet awer ganz aner Ambitiounen, a mat der Hëllef vu senge Frënn an den Déieren aus dem Zirkus versicht hien, säin eegene Wee ze fannen.

Fir de Jules Werner, dee selwer Papp ass, ass dëse Kannerspektakel eng Première. Et ass quasi déi éischte Kéier, datt hie virun engem jonke Publikum steet, an hie versicht sech natierlech unzepassen. Dës Produktioun fir de jonke Public ass eng lëtzebuergesch Adaptatioun vum Spektakel "Momo" vun 2002. Op der Bühn gëtt et opreegend Musek-Performancen an eng Hellewull Zirkusdéieren ze gesinn.





Am Original gouf d'Stéck vum Pascal Dusapins geschriwwen a komponéiert. Den Nico Helminger huet den Text op Lëtzebuergesch iwwersat an den Ensemble Lucilin huet d'Musek adaptéiert. De Guy Frisch ass ëmmer erëm erstaunt, wéi gutt jonk Kanner zäitgenëssesch Musek ophuelen.